Randers og Lyngby deler i målløst bundopgør

Randers FC og Lyngby spillede fredag aften 0-0 i Superligaen i en kamp, hvor hjemmeholdet fra Randers havde de største muligheder for at løbe med sejren.

Randers dominerende i første halvleg og tilspillede sig også flere store muligheder. Lyngby stod derimod langt tilbage på banen og lukrerede på omstillinger og dødbolde.

Især Randers' nye kantspiller Saba Lobjanidze drev flere gange gæk med Lyngby-forsvaret.

Georgieren var udfordrende og skabte store muligheder for sig selv og sine holdkammerater, der dog aldrig blev omsat til mål.

Efter pausen tog Lyngby mere initiativ i kampen og fik flere gode muligheder for at bringe sig i front.

Udeholdet forsøgte sig konstant med lange bolde frem mod den bomstærke Mayron George, der netop er udlejet til Lyngby fra Randers.

De mange lange bolde gav ikke direkte afkast i mål, men i stedet i en udvisning til Randers ti minutter før tid.

Mayron George fik vristet sig fri af Mads Agesen, der hev i nødbremsen som sidste mand og fik direkte rødt kort.

Udvisningen betød, at momentum skiftede i de sidste ti minutter, hvor Lyngby-spillerne nu investerede stort i at sikre sig tre point, efter at de ellers havde set tilfredse ud med at sikre sig et point.

Overtaget udmøntede sig dog aldrig i en scoring, og kampen endte dermed med samme cifre, som den blev fløjtet i gang med.

Randers skal i midtugen spille pokalkamp i Otterup, inden holdet næste weekend møder OB på udebane.

Lyngby skal ligeledes spille pokalkamp, hvor klubben møder Hedensted, inden en tur til Aalborg venter i næste weekend.