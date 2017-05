Randers-boss så føring gå op i røg: Vi blev for passive

Det irriterer Randers' træner Olafur Kristjansson, at OB kom til at styre kampen og til sidst fik udlignet.

- Vi blev for passive efter vores mål.

- OB kom bedre ind i duellerne og var dominerende på bolden. Vi fik slet ikke udnyttet vores presspil, siger Randers-træneren.

Overordnet er han dog tilfreds med resultatet.

- Nogle vil måske mene, at vi burde vinde nemt over OB efter det røde kort, men det blev ikke sådan.

- De her kampe er svære. Hvis du havde spurgt mig inden kampen, havde jeg været fint tilfreds med uafgjort.

Returopgøret mod OB skal spilles i Randers mandag 29. maj, og Randers-lejren skal nu forberede sig grundigt.

- Vi kommer til at bruge vores tid på at reflektere over kampen, og så skal vi samle kræfter. Vi bliver nødt til at se på, hvad vi kan gøre bedre, for vi går benhårdt efter resultatet i Randers, siger Kristjansson.

Joel Allansson, der scorede sit første mål i Randers-trøjen i kampen, er enig med sin træner.

- Vi skal få analyseret kampen og se, hvad vi kan forbedre. På hjemmebane skal vi være mere aggressive og udnytte vores presspil. Vi skal udnytte, at vi har fået det vigtige udebanemål, siger han.

Vinderen af returopgøret skal møde Alka Superligaens nummer tre i en afgørende kamp om en plads i Europa League-kvalifikationen.