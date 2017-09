Randers-boss lægger ambition om top-6 på hylden

Randers FC fik fredag aften et enkelt point, da holdet spillede 0-0 på hjemmebane mod Lyngby i Superligaen. Resultatet betyder, at klubben stadig indtager ligaens sidsteplads.

Det mål er dog ikke noget, der snakkes om i Randers for tiden, hvis man spørger direktør Michael Gravgaard.

- Lige nu tænker vi ikke på top-6. Vi ligger sidst, og det ville klinge hult at stå og snakke om, at vi skal i top-6.

- Det overordnede sæsonmål inden første kamp var at komme i mesterskabsspillet.

- Jo længere vi kommer ind i sæsonen, jo mere sandsynligt eller usandsynligt viser det sig så at være. Og lige nu tænker vi slet ikke på det, siger Gravgaard.

Selv om det lige nu ikke er aktuelt at tænke på mesterskabsspillet, vil Gravgaard ikke afvise, at det stadig er målsætningen.

Han påpeger, at der kun er seks point op til sjettepladsen og at sagen derfor kan være en helt anden, når der er spillet ti kampe mere i Superligaen.

- Det kan stadig godt være, at vores sæsonmål er top-6, men det er ikke vores fokus lige nu. Vi skal først og fremmest væk fra bunden, og så må vi se derfra, siger han.

Sidste sæson missede Randers lige akkurat sjettepladsen og måtte i stedet spille nedrykningsspil.

Hvis situationen skulle gentage sig i denne sæson, vil det ikke have de store konsekvenser for klubben at være uden for det sjove selskab to sæsoner i streg.

- Vi budgetterer ikke med at slutte blandt de seks bedste, så det ville ikke være en katastrofe. Vi har en drøm om det, for Randers har tidligere været blandt de seks bedste.

- Men vi vidste godt inden sæsonen, at det er et ambitiøst mål, lyder det fra Gravgaard.

Randers kan tage et skridt væk fra sidstepladsen, når en udekamp mod OB er på programmet i næste weekend.