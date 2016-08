Randers-boss: Vi fortjener topplaceringen

- Jeg er tilfreds med mange ting i vores spil. Vi vidste godt, det ville blive en svær kamp at spille, også fordi de fik et skidt resultat i sidste weekend, så vi forventede, at de ville fokusere på godt forsvarsspil og så køre omstillinger.

- Det synes jeg, at vi langt hen af vejen var gode til at gardere os imod. Vi kreerede også chancer og også nok til at komme på 2-0 og lukke og slukke for kampen, siger Olafur Kristjansson.

Han mener, at Randers fortjener placeringen i toppen af rækken.

- Jeg vil gerne have, at vi er et hold, der er svært at spille imod, og det synes jeg, at vi har vist her i starten af sæsonen. Vi har kun lukket fem mål ind i syv kampe, og tre af dem kom i de første to kampe.

- Så er der også selve spillet med bolden og at være skarpe på den sidste tredjedel af banen og have is i maven. Der skal vi være kølige nok til at få omsat vores muligheder bedre. Der har vi stadig et stykke vej, siger Randers-træneren.

Det er Randers-spilleren Kasper Fisker enig i.

- I alle de kampe, vi har spillet, har vi fortjent at få de sejre eller uafgjorte resultater, som vi har fået. Så det, jeg egentlig er mest utilfreds med, er, at vi ikke har været ubesejret her i starten.

- I dag fik vi skabt de chancer, som vi skal, mod et meget defensivt Silkeborg-hold, og det er klart, at hvis vi havde scoret et mål i begyndelsen, så havde kampen åbnet endnu mere op, men jeg synes, at vi spillede rigtig godt. Vi skal bare være lidt mere skarpe, siger Kasper Fisker.