Randers-bomber er blevet stærkere af russisk nedtur

Randers FC tog fredag aften et stort skridt mod næste runde i Europa League-playoffspillet. Olafur Kristjanssons tropper vandt med 2-0 over AaB i Aalborg og står dermed i en god position forud for onsdagens returopgør.

Begge mål blev scoret af Marvin Pourié, der med et langskud og et hovedstød byggede videre på sin seneste målform hos kronjyderne.

Den kontroversielle tysker, der har en fortid i både Silkeborg IF, Sønderjyske og FC København, kom til Randers i sommer efter et år i russisk fodbold for FC Ufa - en sæson med mange nedture, der ifølge tyskeren har ændret hans mentalitet.

- Jeg havde en meget svær sæson i Rusland. Jeg savnede min familie, men det har gjort mig stærkere. Randers gav mig chancen for at genstarte karrieren. Det har jeg været meget taknemmelig for, siger Marvin Pourié.

- Alle i klubben har været med til at bringe mig tilbage. Det er nøglen. Vi er stærkere som en enhed end som individualister.

- Jeg har brændt mange chancer i foråret, men jeg er blevet ved med at arbejde hårdt. Heldigvis er jeg begyndt at score mål igen nu.

Også Randers-træner Olafur Kristjansson er imponeret over sin angriber, der har scoret seks mål i sine seneste fem superligakampe for klubben.

- Han er meget nem at arbejde med. Når man kigger ham i øjnene, ser man en spiller, der rigtigt gerne vil. Vi har overhovedet ikke haft problemer med hinanden, og jeg nyder at arbejde sammen med ham, siger cheftræneren.

- Han arbejder rigtigt godt og overholder sine aftaler i det defensive arbejde. Samtidig banker han bolden i kassen, som han er sat i verden for. Jeg er meget tilfreds med ham.

Marvin Pourié får mulighed for at udbygge målstimen på onsdag, når Randers spiller returopgør mod AaB klokken 18.