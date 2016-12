Randers HK-profil: Pokalfinale kan vende sæsonen for os

Efter et svingende efterår i ligaen, så kommer den historiske finaleplads på et tørt sted for Randers HK.

- Det her kan være med til at vende tingene for os og give os det sidste, der skal til for også at komme op i omdrejninger i ligaen, siger Kathrine Heindahl til Randers Amts Avis.

Randers besejrede torsdag aften TTH Holstebro 39-37 i den ene semifinale i Final4.

Det skete efter to gange forlænget spilletid og et sandt drama, hvor TTH udlignede til 26-26 i sidste sekund af den ordinære spilletid.

Dermed er Randers HK i pokalfinalen for første gang i klubbens historie efter en lang række semifinalenederlag tidligere.

Og netop forløbet og udbyttet har stor betydning for holdet.

- Holdfølelsen vokser med oplevelser som den her. Og mens der ikke er så mange af os spillere, der har været i klubben længe nok til at være en del af den pokalhistorik med syv tabte semifinaler, så er det her noget, der kan få stor betydning for foråret, siger Kathrine Heindahl.

Randers kan se frem til at møde FC Midtjylland i finalen senere fredag, og det skræmmer ikke landsholdsspilleren, at Randers måtte ud i forlænget spilletid og møder op med 20 minutter ekstra i benene.

- Vi var heldige, at vi fik den tidlige kamp. Det betyder, at vi stadig har to og en halv times længere restitution, siger Heindahl til avisen.

Finalen bliver spillet fredag klokken 16.