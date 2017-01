Randers HK henter Niels Agesen som træner

Randers HK meddeler fredag, at klubben har fundet cheftræneren, der skal føre kvindehåndboldholdet videre.

- I Niels Agesen har vi fået en af de bedste trænere i den danske liga, som var det mål, vi gik efter i rekrutteringsprocessen, siger Randers-direktør Jens Jørgen Andersen til klubbens hjemmeside.

Niels Agesen har en fortid i TTH Holstebro, hvor han gennem mange år flyttede klubben fra midten af 1. division til en klub med både internationale titler og DM-medaljer.

- Niels Agesen har i TTH formået at levere resultater, selv om han ikke havde det største budget i ligaen. Opgaven i Randers HK kommer til at ligne denne, lyder det fra Randers-direktøren.

Niels Agesen glæder sig til at begynde arbejdet i Randers efter denne sæson.

- Jeg ser frem til at arbejde i fællesskab med alle i og omkring klubben, for at Randers HK kan nå nye højder, både på og udenfor banen.

- Jeg har stor respekt for klubbens fundament, og det man har opnået de sidste mange år, og jeg vil ihærdigt arbejde for at implementere mine tanker til klubbens bedste, siger Agesen.