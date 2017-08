Randers FC sikrer sig to offensive forstærkninger

- Det er to spillere med spændende offensive kvaliteter, som kan bidrage med at få målscoringen i gang i Randers FC.

- Bashkim er en eftertragtet spiller, fordi alle i Danmark ved, hvad han står for. Han er et energibundt, som kan være med til at sætte gang i offensiven, og som har vist usædvanlig stærk karakter ved at kæmpe sig tilbage fra et par grimme skader, siger Randers-direktør Michael Gravgaard.

Bashkim Kadrii slog for alvor igennem for nogle sæsoner siden, hvor han tørnede ud for OB. Herefter blev han solgt til FCK, hvor det - blandt andet på grund af skader - ikke blev til den samme succes.

Senest har han været udlejet til Minnesota United i den amerikanske MLS.

Randers' andet nyindkøb, den 23-årige højrekant Vladimir Rodić, kommer til efter et lejeophold i serbiske FK Rad, hvor han var udlejet til fra tyrkiske Karabükspor.

- Vladimir er en spændende, dynamisk og kraftfuld kantspiller, som både kan bidrage offensivt med sine én mod én-færdigheder, assister og mål, og som samtidig ikke er bange for at arbejde hårdt begge veje, siger Michael Gravgaard.

Randers har fået en skidt start på Alka Superligaen, hvor klubben lige nu indtager sidstepladsen med blot tre point efter syv kampe.