Randers FC sælger svensk angriber til Nürnberg

- Det er selvfølgelig aldrig optimalt at sælge sin topscorer midt i en sæson, men vi føler, at vi har flere gode angribere i truppen, der kan dække ind for ham, siger Randers FC's direktør, Michael Gravgaard, til klubbens hjemmeside.

Efter to et halvt år er det slut for Mikael Ishak i fodboldklubben Randers FC.

- Det har også været et ønske fra hans side at komme videre, og da vi føler, at han har været en fantastisk ambassadør for klubben i de seneste år, så har vi selvfølgelig også lyttet til det.

- Han har været en rigtig succeshistorie i Randers FC, og vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover, siger Michael Gravgaard.

Mikael Ishak nåede at score 35 mål i 76 kampe for klubben.

Svenskeren ser frem til et nyt kapitel hos Nürnberg, der ligger nummer ti i den næstbedste tyske fodboldrække.

- Jeg har virkelig været glad for at have været i Randers FC, hvor jeg har følt mig hjemme og har kunnet udvikle mig.

- Det har været et fantastisk sted for mig at være, men jeg har jo hele tiden haft ambitioner om at komme videre og prøve mig af et andet sted, og nu kom der så en rigtig god mulighed.

- Men tiden i Randers vil jeg aldrig glemme, og jeg vil fortsat følge med i, hvordan det går holdet, siger Mikael Ishak.