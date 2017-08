Randers FC henter tidligere dansk Superliga-profil

Danskeren lægger ikke skjul på, at han glæder sig til at komme tilbage til Superligaen, som han forlod i 2011.

- Selv om det tabelmæssigt ikke ser særligt positivt ud for Randers FC i øjeblikket, så ser jeg et stort potentiale i klubben og ser frem til at bygge noget op sammen med resten af holdet, siger Kevin Conboy.

- Efter en lille skadepause er jeg også i den grad motiveret til at komme godt tilbage og vise, at jeg er en endnu bedre og klogere spiller, end da jeg forlod Danmark.

Den tidligere Esbjerg-profil blev opereret for en knæskade tidligere på året. Men han er så langt fremme i sin genoptræning, at han forventes at være klar til at træne fuldt med om en måneds tid.

Conboy har senest spillet for FC Utrecht i den hollandske Æresdivision. Han har også tørnet ud for NEC Nijmegen, der hentede ham fra Esbjerg.

Desuden står forsvarsspilleren registreret for en enkelt landskamp tilbage i 2012.