Randers FC henter amerikansk midtbanespiller i Skotland

- Han besidder mange af de dyder, vi gerne vil have, at Randers FC er kendt for. Det er ikke nogen tryllekunstner, der snyder fem mand i en telefonboks, men en disciplineret spiller, der arbejder stenhårdt, men også klogt.

- Vi har store forventninger til ham og regner med, at han hurtigt får sat sit aftryk, siger Michael Gravgaard.

Perry Kitchen har spillet fem A-landskampe for USA. På det seneste har han ikke fået så meget spilletid som ønsket hos Hearts.

- Det gælder for mig om at spille så meget som muligt, og jeg vil arbejde hårdt for, at det kommer til at ske her.

- Jeg kan ikke lide at tale så meget om mig selv, men som type er jeg en hårdtarbejdende og pålidelig spiller, der har mit fokus på det defensive. Men jeg håber da også på at få scoret et par mål, siger Perry Kitchen.