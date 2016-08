Artiklen: Randers FC forlænger med to unge talenter

Fodboldklubben Randers FC har forlænget aftalerne med to af klubbens talentfulde spillere.

- De sidste par måneder har overbevist mig om, at Randers FC er det helt rigtige sted for mig at fortsætte.

- Jeg har fået masser af spilletid, og det har betydet meget for mig, at Ólafur (Kristjansson, Randers' cheftræner, red.) har vist mig den tiltro, han har gjort.

- Jeg ser frem til at udvikle mig endnu mere her i klubben, siger 19-årige Mikkel Kallesøe, der er kommet på scoringstavlen i klubbens to seneste kampe i Alka Superligaen.

20-årige Jonas Bager kom i 2008 til Randers FC fra Hadsten.

Også han har fået meget spilletid i sæsonen hidtil.

- Jeg kan mærke, at klubben tror på mig, og samtidig tror jeg også på klubben.

- Det er gået stærkt det seneste år, men jeg glæder mig til at rykke mig endnu mere i de kommende år, siger Jonas Bager.

Randers FC ligger på fjerdepladsen i Alka Superligaen med 14 point for syv kampe.