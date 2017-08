Rædselsstime sender Vittinghus ud af VM i badminton

Vittinghus var konstant på hælene i første sæt, hvor han ikke førte en eneste gang.

Via en føring på 7-1 fik Tian Houwei sikret sig sættet.

Andet sæt fik et fuldstændigt modsat forløb, for her var Hans-Kristian Vittinghus ikke bagud, men han havde dog visse problemer undervejs.

Danskeren kom foran 4-0, og ved stillingen 15-7 lignede det en sikker dansk sætsejr.

Så vandt Tian Houwei seks dueller på stribe, og kineseren fik senere reduceret til 16-17.

Det lykkedes dog for Hans-Kristian Vittinghus at bevare overblikket og sikre sætsejren.

Det var historisk set ikke så overraskende, at kampen gik ud i tre sæt, for det er sket i fire af de to spilleres nu fem indbyrdes møder.

I tredje sæt skiftedes de to spillere for første gang i kampen til at have føringerne.

Det så godt ud for Hans-Kristian Vittinghus, da han førte 11-9 ved sidebyttet, hvorefter han kom over på den banehalvdel, hvor han havde haft succes i andet sæt.

Foran 16-12 begyndte det imidlertid at gå helt skævt for danskeren, der tabte ni dueller på stribe og røg ud af VM.

Senere tirsdag træder tredjeseedede Viktor Axelsen ind i VM-turneringen.

Den danske OL-bronzevinder skal møde japanske Takuma Ueda i første runde.