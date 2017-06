Racerkører vil træde i Tom Kristensens fodspor

- Michael sidder i en fantastisk position til at etablere sig fremadrettet. Han er meget vellidt i Porsche og bliver brugt meget.

- Han skal levere konstant på højt niveau, og det gør han. Så det er et spørgsmål om tid, vurderer Bo Baltzer.

Michael Christensen har allerede snuset til det højeste niveau ved at få lov til at teste Porsches hybrid-sportsvogn i LM P1-klassen.

I årets Le Mans, som starter lørdag, er Michael Christensen at finde i GTE Pro-klassen, som ligger under LM P1. Men på sigt kan han rykke op i den bedste klasse, lyder vurderingen.

- Han er nok den, der står tættest på et potentielt fabrikssæde. Men der er mange om buddet. Porsche har 20 fabrikskørere, som de skal mikse.

- Hvis Porsche fortsætter programmet, så tror jeg, at han på eller andet tidspunkt får lov at køre i den bedste kategori, siger Bo Baltzer.

Michael Christensen ved, hvad der skal til og har både mål og drømme om at vinde Le Mans.

Legenden Tom Kristensen, der vandt Le Mans ni gange, har været med til at inspirere og motivere ham.

- Jeg skal vinde så mange løb som muligt og gøre det svært for Porsche at komme uden om mig. Det er det eneste, jeg kan gøre. Det er målet.

- Min drøm er at vinde Le Mans. No matter what. Og det har det været, siden jeg første gang så Tom Kristensen i Le Mans i 1999.

- Det er der, man bliver snakket om. Og der, man virkelig får noget på cv'et, siger Michael Christensen.

Porsche har vundet Le Mans de seneste to år i den bedste klasse, men uden Michael Christensen som en kørerne.

Det skal der laves om på, men ikke ved at skifte til et dårligere hold for at få et nemmere sæde.

- Det er det næste og eneste skridt, der er for mig. Men det hjælper ikke at komme til et team, der ikke kan vinde. Jeg kører for at vinde, og jeg vil kun køre for et af de bedste teams.

- Porsche har to biler, og de har vundet de seneste par år. Og det er svært at få plads på et hold, der vinder, forklarer han.

Indtil Michael Christensen kan få plads på højeste niveau, så er der andre løb, der skal vindes. Det kunne være Le Mans i GTE Pro-klassen i denne weekend.

- Selv om det kan være en stor succes og bedrift at vinde Le Mans i GTE Pro-klassen, fordi der er mange biler og mange gode kørere, så får man bare ikke det der stempel, siger han.

Stemplet fås kun ved at vinde Le Mans i den bedste klasse, men det kræver, at han får succes på næstbedste niveau.

- Målene for mig er at vinde alle de største løb, jeg kan i GTE Pro. Le Mans, Daytona og 24-timers-løbet i Spa.

- Jeg har allerede vundet nogle fede løb i fede kategorier, men der er masser at arbejde på, siger Michael Christensen.