Rådgiver: PSG betaler 1,65 milliarder kroner for Neymar

Det hævder den brasilianske fodboldspillers agent Walter Ribeiro, efter at det onsdag blev bekræftet, at Neymar har bedt sin nuværende klub, FC Barcelona, om at blive solgt.

Ifølge Walter Ribeiro er franske Paris Saint-Germain klar til at indfri Neymars svimlende frikøbsklausul på 222 millioner euro, cirka 1,65 milliarder kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Walter Ribeiro vil Paris Saint-Germain "i de kommende timer" indløse Neymars frikøbsklausul, og brasilianeren kan blive præsenteret i den franske klub "i denne weekend".

FC Barcelona bekræftede tidligere onsdag, at 25-årige Neymar har meddelt, at han ønsker at forlade klubben efter fire år.

Barcelona meddelte samtidig, at en kommende klub skal indløse Neymars frikøbsklausul for at få fingrene i brasilianeren.

Neymar forlængede sidste år sin kontrakt med Barcelona frem til 2021.