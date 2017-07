Quintanas far kritiserer Movistar: Giroen var en fejl

Quintana blev tidligere på sæsonen nummer to i etapeløbet Giro d'Italia, men det har været dyrt for rytteren, der flere gange har klaget over træthed under Touren.

Det har medført, at Quintanas far, Luis Quintana, for nylig i et colombiansk radioprogram kritiserede sønnens hold, Movistar.

Han mener, at det hårde program har ødelagt sønnens chancer for at vinde Tour de France i år.

- Han skulle ikke have kørt Giroen, når han også skal køre Touren, sagde faren i radioen.

Men nu maner hovedpersonen selv til besindighed.

- Jeg har ikke talt med min far i nogle dage, siger Quintana ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Når man fører og vinder, så er der ikke nogen, der siger noget, og så er alt perfekt.

- Det, han (faren, red.) sagde, kom af vrede, og jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det, siger den 27-årige bjergrytter om farens ord.

Quintana mistede på søndagens etape næsten fire minutter til konkurrenterne i klassementet.

Holdets anden store stjerne Alejandro Valverde styrtede under tidskørslen på første etape af Touren og måtte udgå.

Sidste år blev Quintana nummer tre i Tour de France, og han vandt senere på sæsonen Vuelta a Espana.

Den imponerende præstation i 2016 har været medvirkende til, at han i år stiller op i både Giroen og Tour de France, men han har flere gange været i problemer i bjergene under Touren