Quintana fastholder førertrøjen i Contador-nedtur

Nummer to i klassementet, Chris Froome (Sky), forsøgte sig med flere angreb, men kunne ikke ryste colombianeren af sig.

Efter et stort drama med dueller flere steder på det afsluttende bjerg kunne Nairo Quintana (Movistar) lørdag trille i mål på næstsidste etape af Vuelta a España med visheden om, at han søndag med overvejende sandsynlighed vinder cykelløbet.

Dermed fører Quintana med 1 minut og 23 sekunder i den samlede stilling før søndagens korte og flade sprinteretape til Madrid.

Til gengæld blev de 193,2 kilometer fra Benidorm til Alto de Aitana dyre for Alberto Contador (Tinkoff). Han røg af podiet efter et veludført angreb fra Johan Esteban Chaves (Orica-Bikeexchange).

Sølle 13 sekunder skiller nu Chaves og Contador på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

Etapen blev vundet af 22-årige Pierre-Roger Latour (AG2R), som hentede sin store sejr efter at have været del af et langt udbrud.

AG2R-rytteren krydsede målstregen foran Darwin Atapuma (BMC) og med god afstand til Chaves og de øvrige podiebejlere.

Johan Esteban Chaves (Orica-Bikeexchange) åbnede favoritternes indbyrdes kamp 44 kilometer fra mål, da han kørte solo fra favoritgruppen på dagens fjerde og sidste kategori-2-stigning, som afsluttede forretten før den 21 kilometer lange stigning uden for kategori op til målstregen.

Til at starte med tog Quintana, Froome og Contador angrebet uden panik, men Chaves fik hurtigt skabt sig så stort et forspring, at han virtuelt havde bragt sig tilbage på podiet på bekostning af Contador.

At forspringet voksede stødt skyldes ikke mindst Orica-Bikeexchange-forposten Damien Howson, som lod sig falde tilbage fra dagens store udbrud og trak Chaves hen mod finalestigningen.

Dagens store udbrydergruppe lå langt foran Chaves og bestod af ryttere uden podiechance, som over flere omgange kørte væk tidligt på etapen.

I den frontgruppe måtte Clément Chevrier (IAM) en tur i asfalten efter et sammenstød med en uopmærksom tilskuer.

Men derudover samlede al fokus sig om podiekampen bagude.

Efter Howson måtte opgive at hjælpe Chaves med godt 17 kilometer til mål, havde colombianeren kun godt 40 sekunder op til Froome på andenpladsen i det virtuelle klassement.

Fem kilometer fra mål forsøgte Froome sig med et angreb på Quintana, men den lille colombianer sad klistret i hans baghjul, og Tour de France-vinderen Froome fik ikke andet udbytte ud af det end en cementering af sin andenplads.

Til gengæld måtte Contador slippe. På målstregen endte det med at koste dyrt for spanieren.