Qatar bruger 500 millioner om dagen på fodbold-VM

- Vi bruger tæt på 500 millioner dollar (3,5 milliarder kroner) ugentligt på store projekter, siger Al-Emadi.

- Det vil fortsætte på samme måde i de næste tre til fire år, hvis vi skal opnå vores målsætning om at få landet gjort godt klar til 2022, fortsætter ministeren.

Ud over nye stadioner bygger Qatar også veje, en lufthavn og hospitaler i forbindelse med afholdelsen af VM.

- 90 procent af kontrakterne frem mod 2022 er allerede på plads.

- Her er der ikke kun tale om stadioner, men også motorveje, jernbane, havn, lufthavn og hospitaler. Alt er i gang.

- Vi giver os selv en god chance for, at det hele står klart til tiden. Vi ønsker ikke at stå i en situation, hvor vi skal i gang med at male, når folk begynder at ankomme, siger finansministeren.

Trods de store omkostninger afviser Ali Shareef Al-Emadi, at VM i 2022 bliver historiens dyreste fodboldslutrunde.

- Vi bruger 200 milliarder dollar (1400 milliarder kroner) på infrastruktur. Hvis man kigger isoleret på VM, så er det ikke (det dyreste), siger finansministeren.

Qatar havde i 2016 et underskud på 12 milliarder dollar (84 milliarder kroner) på de statslige finanser. I år budgetterer ørkenstaten med et underskud på 7,7 milliarder dollar (54 milliarder kroner).