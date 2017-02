Jan Pytlick ærgrer sig over Odense Håndbolds nederlag til København Håndbold. Foto: Scanpix/Claus Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Pytlick efter nederlag: Forsvarsspil var ikke godt nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pytlick efter nederlag: Forsvarsspil var ikke godt nok

Odense Håndbolds træner ærgrer sig over, at hans hold ikke fik lukket ned for København Håndbolds stregspil.

Sport - 10. februar 2017 kl. 22:07 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odense Håndbolds cheftræner, Jan Pytlick, så fredag aften sit hold tabe for tredje kamp på stribe i Primo Tours Ligaen. Den tidligere landstræner ærgrer sig over, at hans hold lukkede for mange mål ind i 28-32-nederlaget på udebane til København Håndbold.

- Vi havde lidt problemer med vores forsvarsspil, vi kom til at halte lidt efter, siger Jan Pytlick. - 28 mål er mere end godkendt, vi fik bare ikke lukket ned for deres stregspillere. De fik alt for meget stregspil, det afgjorde reelt kampen, siger han. København Håndbolds Louise Svalastog, der fredag ikke var med i landstræner Klavs Bruun Jørgensens trup til Golden League-stævnet i Frankrig, blev kampens store skikkelse med 11 mål. Den 34-årige stregspiller blev dermed kampens topscorer. - Jeg tror kun, at hun brændte én afslutning, det var helt fantastisk. Hun gjorde det godt, og det skal hun have stor ros for, siger København Håndbolds Anne Mette Hansen, der selv scorede fem gange. Med den ottende hjemmesejr af otte mulige i Primo Tours Ligaen kom København Håndbold op på tredjepladsen med 21 point for 16 kampe. Anne Mette Hansen føler sig dog ikke sikker på, at hendes hold slutter blandt de seks bedste, der går videre til slutspillet. - Det hjælper at ligge nummer tre, men det er stadig svært at sige med vores historik. - Fordi det er så tæt, er alle kampe vigtige. Vi skal blive ved med at skrabe point til os for at være helt sikre, siger hun. København Håndbold er inde i en god stime med 11 point i de seneste seks kampe. Odense Håndbold har derimod tabt tre ligakampe i træk, og holdet ligger på sjettepladsen med 18 point for 16 kampe. Dermed er holdet truet bagfra af Silkeborg-Voel KFUM, der har 17 point for en kamp færre. Odense-træner Jan Pytlick er dog optimistisk i forhold til at komme i slutspillet. - Det strammer til, vi skal i gang med at vinde nogle kampe. - Men jeg tror, at vi stadig har gode muligheder. Vi spiller bedre og bedre, mange ting fungerer godt. - Mod København Håndbold ramte vi bare ikke vores forsvarsniveau. Ellers havde vi spillet lige op med København, og vi kunne måske også have vundet, siger han.