Putin: Russisk stat har aldrig været involveret i doping

Men det er opspind, siger Putin i sin årlige juletale.

- I Rusland har der aldrig været et statsligt dopingsystem og støtte til doping. Det er simpelthen umuligt, og vi vil gøre alt for, at det aldrig bliver tilfældet.

- Som alle andre lande har vi problemer med doping, og det skal vi anerkende. Derefter skal vi gøre alt for, at der ikke længere findes doping.

- Derfor må vi arbejde tæt sammen med Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Wada og andre internationale organisationer. Og det vil vi gøre, siger Putin.

Mens Putin altså benægter statsdoping, har IOC åbnet sag mod 28 russiske udøvere, der er mistænkt for - med støtte fra den russiske efterretningstjeneste - at have fusket med dopingprøver under vinter-OL i Sotji.