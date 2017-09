Presset Randers-træner: Sejr er en kæmpe forløsning

- Det var en kæmpe forløsning. Vi spillede som et hold og arbejdede som en enhed. Når vi har været igennem så hård en periode, er der mange ting, der sætter sig i kroppen både fysisk og mentalt.

- Den seneste uge har vi næsten ikke arbejdet på noget taktisk på træningsbanen. Vi har primært arbejdet med vores mentale tilstand og forsøgt at få god energi.

- Det kræver hårdt arbejde mentalt at sætte sig op og levere sådan en præstation, som vi leverede. Det skal spillerne have kæmpe ros for, siger Olafur Kristjansson.

Efter to ugers landskampspause havde Randers-træneren til opgøret mod AGF sat fire nye spillere ind i startopstillingen samt skiftet spilsystem.

Blandt de 11 startende var blandt andre nyindkøbene Bashkim Kadrii og Vladimir Rodic. Ud over evnerne på banen peger Olafur Kristjansson også på de to nye.

- Vi stillede op med et par nye spillere, der er helt friske, og som ikke har været en del af vores nedtur. Derudover føler jeg naturligvis, at de har kvaliteten til at styrke os, og det har de også vist mig på træningsbanen.

- Selvfølgelig var det lidt et sats at rotere så meget. Jeg følte, at det var den rigtige beslutning, og hvis ikke det var lykkedes, havde jeg tabt med oprejst pande, siger Kristjansson.

Randers skal forsøge at følge op på lørdagens sejr, når mandskabet på fredag tager imod Lyngby på hjemmebane.