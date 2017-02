Premier League laver første overskud på januarhandler

For første gang har Premier League-klubberne lavet samlet overskud på spillerkøb og -salg i et transfervindue.

Klubberne i Premier League har tilsammen lavet et overskud på omkring 350 millioner kroner via køb og salg af spillere i januars transfervindue.

Ifølge Deloittes estimat brugte de 20 klubber i den bedste engelske fodboldrække tilsammen omkring 215 millioner pund (over 1,8 milliarder danske kroner) på spillere i perioden 1. til 31. januar.

Dermed når sæsonens samlede forbrug op på 1,4 milliarder pund (over 12 milliarder kroner). Det er ny rekord.

Men det er overskuddet i januar altså også.

- Salgene af Oscar, Dimitri Payet, Odion Ighalo og Memphis Depay har sammen med salg for godt 20 millioner pund til klubber i Championship hjulpet Premier League-klubberne til at opnå et samlet overskud for første gang i et transfervindue, siger Dan Jones fra Deloitte ifølge AFP.

- Som det også var tilfældet sidste år, er det klubber fra den nederste halvdel af tabellen, som har drevet forbruget i januar ved at investere i et forsøg på at sikre sig overlevelse (fra nedrykning), siger han.

De seks nederste klubber i Premier League - Hull, Sunderland, Crystal Palace, Swansea, Leicester og Middlesbrough - købte i alt spillere for 110 millioner pund, hvilket er over halvdelen af indkøbssummen i Premier League.