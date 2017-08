Premier League-klubber vil lukke transfervindue tidligt

Ifølge den britiske avis Daily Telegraph er der et klart flertal blandt de 20 Premier League-klubber for at flytte transfervinduet.

Fra næste sæson er det sandsynligvis slut med at hente nye spillere, efter at Premier League er sparket i gang.

Det ventes, at regelændringen bliver vedtaget i september. Repræsentanter fra klubberne mødes 7. september for at diskutere emnet.

Forslaget går ud på, at den engelske tidsfrist for at handle spillere skal udløbe en uge før sæsonstart i sæsonen 2018/19.

Denne sommers transfervindue lukker 31. august. Det er næsten tre uger efter, at sæsonen er startet.

Watford er en af få klubber, som ikke bryder sig om forslaget, skriver Daily Telegraph.

En regelændring af transfervinduets deadline kræver, at 14 ud af de 20 Premier League-klubber godkender forslaget.

Klubber fra andre europæiske ligaer såsom den spanske eller italienske vil have tilladelse til at hente spillere fra England, hvis forslaget vedtages.

Swansea-manager Paul Clement, som har udeladt islandske Gylfi Sigurdsson fra truppen på grund af uro om fremtiden og gentagne tilbud fra Everton, er fortaler for en ændring.

- Det ville være en bedre situation, hvis vinduet lukkede før starten af sæsonen. Så ville man vide, hvilken trup man havde til rådighed før den første kamp, siger Clement.

Tidligere har Arsenal-manager Arsène Wenger kæmpet for samme sag.

- Plager det mig, at vinduet fortsat er åbent? Ja, for det skaber usikkerhed. Ved sæsonstart bør alle spillere være knyttet til deres klubber, sagde Wenger i august 2015.