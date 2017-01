Premier League-bundprop slår Liverpool på Anfield

Liverpool var i gang med at levere et comeback mod Swansea, men Gylfi Sigurdsson sørgede for overraskelsen.

Liverpools værter fik kæmpet sig tilbage og udlignet til 2-2, inden gæsternes Gylfi Sigurdsson et kvarter før tid - midt i et stormvejr mod Swanseas mål - fik scoret sejrsmålet.

Klopp og Liverpool har selv at takke for, at 2017 nu er blevet indledt med to uafgjorte kampe og et nederlag i Premier League.

Mod Swansea vågnede stjernerne først op efter en sløv første halvleg, da Fernando Llorente havde lynet to gange.

Først opstod der forvirring i hjemmeholdets forsvar i forbindelse med et hjørnespark, hvor spanieren nemt kunne prikke bolden i mål til 1-0.

Føringen blev udbygget til 2-0 kort efter på et mere velspillet angreb, hvor den nye Swansea-duo Martin Olsson og Tom Carroll spillede sig fri på venstrekanten.

Til sidst smed Carroll bolden ind over til Llorente, der nåede højest i en hovedstødsduel.

Modsvaret kom kort efter, da Roberto Firmino headede Liverpool på 1-2 efter et James Milner-indlæg fra venstrekanten. Svenske Martin Olsson var ikke helt tilfreds, da han mente, at Firmino skubbede ham i ryggen i duellen om bolden.

Et kvarter senere udlignede Firmino til 2-2 på et spektakulært mål. Georginio Wijnaldum løftede bolden hen til brasilianeren, der tæmmede den med brystkassen, før han hamrede den i mål.

De sidste 20 minutter tegnede sig som et regulært stormvejr ned mod Swanseas mål, men waliserne fik hentet sæsonens blot femte sejr på Gylfi Sigurdssons kontrascoring.

Resultatet betyder, at Liverpool fortsat har 45 point på tredjepladsen - syv point efter førerholdet fra Chelsea, der har spillet end kamp færre.

Swansea bytter sidstepladsen ud med 17.-pladsen og har 18 point.