Portugals landstræner forsvarer uheldige straffeskytter

Portugals landstræner, Fernando Santos, tager imidlertid sine uheldige skytter i forsvar.

- Hvad angår straffesparkene, så var deres målmand fantastisk, siger han til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

- De spillere, der brændte, scorede alle mod Polen ved EM i 2016, og dengang var de helte.

- Sådan er fodbold. De fortjener ros for at påtage sig ansvaret. Jeg bliver også nødt til at påtage mig ansvaret, fordi jeg bad dem om at sparke, siger Fernando Santos.

Ved EM i Frankrig sidste år sluttede Portugals kvartfinale mod Polen 1-1 efter forlænget spilletid.

Dengang vandt portugiserne kampen efter straffesparkskonkurrence, blandt andet ved hjælp af scoringer af Ricardo Quaresma, João Moutinho og Nani.

Portugal vandt siden EM-slutrunden.

Fernando Santos er generelt set tilfreds med sit holds indsats mod Chile.

- Det var en fantastisk kamp mellem to hold, der begge var fast besluttede på at vinde.

- Generelt var det en lige kamp. Chile gav os ikke meget plads, men vi formåede at modstå det pres, de satte os under.

- Uanset hvem der havde vundet, ville det have været i orden. Nu blev det Chile, og jeg ønsker dem tillykke, siger Portugals landstræner.

Portugal skal søndag møde enten Tyskland eller Mexico i kampen om tredjepladsen.

Det bliver uden superstjernen Cristiano Ronaldo, der har fået lov til at tage hjem for at se sine nyfødte tvillinger.