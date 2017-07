Politiet frikender Venus Williams efter fatal bilulykke

Det meddeler politiet i Palm Beach Gardens i den amerikanske delstat Florida i en pressemeddelelse efter at have nærstuderet videoovervågning af ulykken.

I meddelelsen står der, at en anden bil blokerede for, at Williams kunne køre ud af et kryds. Hun blev derfor holdende i krydset, hvor en bil kørte ind i hende.

Jerome Barson, der var passager i den bil, der kolliderede med Venus Williams' bil, kom slemt til skade ved ulykken og døde senere af sine kvæstelser.

Efterfølgende har Barsons familie sagsøgt tennisstjernen.

Venus Williams kan dermed ånde lettet op, mens hun deltager ved Wimbledon i London.

Her har den tidligere verdensetter spillet sig i fjerde runde, efter at hun fredag slog Naomi Osaka fra Japan.

Ulykken har dog sat sig dybe spor hos Williams.

Da hun efter sin sejr i første runde af Wimbledon skulle møde pressen for første gang siden historierne om ulykken, brød hun grædende sammen og måtte forlade pressemødet.

Selv har Williams sagt, at hun kørte ind i krydset, da der var grønt lys, men at hun blev tvunget til at standse midtvejs på grund af trafikken foran hende.

Venus Williams har vundet Wimbledon fem gange tidligere i single. Den seneste sejr var i 2008. Sidste år spillede hun sig i semifinalen.