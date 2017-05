Politi anholder tidligere Barcelona-præsident for hvidvask

Rosell og hans kone er mistænkt for at være indblandet i en større sag omkring hvidvaskning af penge i forbindelse med køb af tv-rettigheder til Brasiliens tidligere landskampe.

Politiet slog til mod både private hjem og kontorer tirsdag, hvor den 53-årige Rosell og hans kone er blandt de anholdte.

Sagen om hvidvaskning har sine rødder i den omfattende korruptionsskandale fra 2015 med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) som omdrejningspunkt.

Det er oplysninger fra FBI, som har ført til anholdelserne, oplyser en talsperson fra politiet.

Sandro Rosell er i forvejen en af hovedpersonerne i en anden sag om ulovlige pengestrømme, som endte med at koste ham jobbet som præsident i Barcelona i 2014.

De spanske vicemestre hentede i 2013 den brasilianske stjerneangriber Neymar, men handlen er under mistanke for at have involveret store pengebeløb under bordet.

Både Neymar, angriberens far, Rosell og nuværende Barcelona-præsident, Josep Maria Bartomeu, skal i retten for at forklare sig i den sag.