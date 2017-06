Politi: Venus Williams var skyld i fatal trafikulykke

Politiet i byen Palm Beach Gardens i Florida oplyser, at vidner har fortalt, at Venus Williams kørte over for rødt lys i sin Toyota Sequoia SUV og forårsagede en ulykke, der kvæstede den 78-årige mand Jerome Barson.

Han døde to uger senere.

Ifølge politiet kørte Venus Williams over for rødt lys og gennem et kryds med cirka otte kilometer i timen, da en Hyundai Accent med ægteparret Jerome og Linda Barson kørte ind i siden af hende i langt højere fart.

Ifølge Venus Williams' egen forklaring kørte hun ind i krydset, da lyset var grønt, men hun måtte bremse ned på grund af trafikken på den brede vej.

Hun har forklaret, at hun ikke så Barson-parrets bil, da hun kørte over i deres bane.

Venus Williams var hverken beruset eller påvirket af stoffer, konstaterer politirapporten.

Hendes advokat, Malcolm Cunningham, siger, at det var en uheldig ulykke.

- Williams sender sine dybeste kondolencer til familien, som har mistet en af sine kære, udtaler advokaten i en erklæring.

Linda Barson, som førte bilen, har forklaret, at hun kørte over for grønt lys, men at hun ikke kunne nå at stoppe.

Jerome Barson døde senere som følge af ulykken, mens Linda Barson slap med mindre skader.

37-årige Venus Williams slap uskadt fra ulykken.

Politiet efterforsker fortsat ulykken og har foreløbigt ikke sigtet tennisstjernen.