Polen smider point ude mod Kasakhstan i Danmarks gruppe

Polen satte en 2-0-føring over styr og må nøjes med et enkelt point i første kamp i Danmarks VM-gruppe.

Polen kom mindre godt fra land i Danmarks VM-gruppe, da polakkerne ude måtte nøjes med 2-2 mod Kasakhstan søndag.

Polen var foran 2-0 efter de første 45 minutter, men endte med at sætte føringen over styr, og dermed lægger Polen ud med at hente et enkelt point i VM-kvalifikationens gruppe E, hvor Danmark topper med tre point efter 1-0-sejren over Armenien.