Pokalturnering tvinger ishockeyklubber til tidlig formtop

I hvert fald ikke de klubber, der satser på at gøre det godt i pokalturneringen, Metal Cup, som eksperimenterer med et nyt turneringsformat.

I stedet for de sædvanlige pokalrunder spredt ud over efteråret bliver pokalturneringen i denne sæson implementeret i Metal Ligaen.

De fire bedste hold i ligaen efter 20 spillerunder går videre til det afgørende Final 4-arrangement i Boxen i Herning i januar, hvor pokalvinderen bliver fundet.

- Vi har prøvet at lægge lidt mere spænding ind i det, og jeg går da ud fra, at alle klubber gerne vil kvalificere sig til Final-4, forklarer Ulrik Larsen, der er direktør i Danmarks Ishockey Union (DIU).

- Det er lagt ind som et ekstra incitament i vores grundspil, der ellers bliver kritiseret for at være for langt, og at det hele alligevel først afgøres i slutspillet. Nu er der i hvert fald noget at spille for fra start, siger han.

Forandringen er til dels påtvunget, fordi ligaen i denne sæson er udvidet fra 10 til 11.

Dermed skal alle klubber spille 50 grundspilskampe mod 45 sidste år, og det har været svært at finde tilstrækkeligt med spilleterminer til at få plads til en selvstændig pokalturnering.

Specielt fordi et ulige antal hold giver en oversidder i hver runde. Det medfører, at der skal 55 spillerunder til, før alle hold når op på 50 kampe.

Klubberne har selv været med til at udarbejde det nye format, der som sidegevinst skal modvirke, at de store klubber sparer på kræfterne i efteråret for at toppe formen i slutspillet i det nye år.

- Nu tvinger man de forventede tophold til at være klar fra starten, hvis de vil med i pokalturneringens Final-4. Det er et rigtig godt initiativ, siger Odense-formand Henrik Benjaminsen.