Pokalbrag kommer på bagkant af nederlagsstimer

Allerede for tre uger siden blev det afgjort, at FCK ville vinde guld og Brøndby tage sølvet i Superligaen.

Herfra begyndte et kapløb om at stå bedst rustet til pokalfinalen, hvor FCK for andet år i træk kan sikre sig The Double. Brøndby kan vinde den første titel siden 2008.

- Alt har handlet om denne kamp, fastslår Brøndby-træner Alexander Zorniger.

- Det ville ikke være sådan, hvis der var noget, der fortsat var åbent i ligaen. Da det var afgjort, at FCK var mester, og vi tog andenpladsen, var der ingen grund til at investere for meget i at vinde, siger han.

Brøndby har de seneste uger sparet en del profiler og tabt de seneste fire ligakampe frem mod pokalfinalen.

- Det handlede om at gøre op, hvad der var vigtigt.

- Var det, at vi måske ender med at have 18 point op til FCK på førstepladsen eller at give os selv den bedste mulighed for at præstere på højeste niveau i pokalfinalen, spørger Zorniger retorisk.

Tyskeren afviser, at stimen af nederlag kan have en negativ indflydelse på finalen. Han tror heller ikke, at FCK er påvirket af københavnernes optakt med to nederlag i Superligaen.

- Holdene kan ændre det i finalen. Specielt når vi putter de 11 bedste spillere på banen.

- Det gør ingen skade.

- Vi har også set det med FCK, der ikke tabte en kamp i hele sæsonen, og nu har de tabt to. Så er koncentrationen faldet lidt, siger han.

FCK-manager Ståle Solbakkens mandskab var indtil for nylig ubesejret i Superligaen, men efter at guldet kom i hus, er det blevet til to nederlag i ligaen til FC Midtjylland og Lyngby.

- Mod FCM spillede vi ikke dårligt. Det var en ok præstation, og FCM var gode. Det er ofte sådan, at det hold med mest motivation vinder, siger Solbakken.

- Da vi sikrede mesterskabet lagde vi en plan for de næste tre kampe.

- Vi skulle prøve nogle andre folk af og rotere for at være friske til pokalfinalen.

- Vi skulle heller ikke tage nogen chancer, men vi tog måske en for meget med Peter Ankersen, siger FCK-manageren med henvisning til FCK-backen, der udgik med en skade i nederlaget til FCM.

Finalen fløjtes i gang klokken 17.00.