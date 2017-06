Point og mål letter U21-spillere efter EM-farvel

Spillerne på det danske U21-landshold er lettede over, at de ikke forlod EM uden point og mål, efter holdet lørdag aften lykkedes med at vinde 4-2 over Tjekkiet i den sidste EM-kamp.

- Man skal ikke komme hjem fra en slutrunde uden at score et mål. Det er et lille plaster på et stort sår, at vi kan slutte af på den her måde.

- Vi fik bevist, at vi godt kunne spille, kæmpe og vinde en fodboldkamp på vippen. Det viser stor moral, når de havde noget at spille for, og vi desværre ikke havde så meget at spille for, siger Lasse Vigen.

Når han opsummerer hele EM, er han ikke helt tilfreds.

- Vores mål var at have haft en realistisk chance for at gå videre inden den sidste kamp, selv om vi godt vidste, at de to første kampe mod Italien og Tyskland ville blive to bjergetaper, siger anføreren, der spillede sin 90. og sidste ungdomslandskamp.

Lige som Lasse Vigen har Lucas Andersen været med på diverse ungdomslandshold gennem næsten otte år. For ham gør et trods alt godt sidste indtryk en stor forskel i den danske EM-evaluering.

- Mange af os spillere har været sammen på diverse U-landshold, siden vi var 15 år, så vi skyldte hinanden at slutte af på den måde og med det fodbold, som har kendetegnet os i mange år.

- Det er lidt en kliché, men man husker tit de sidste kampe allerbedst, og vi leverede fantastisk mod Tjekkiet. Det var sådan, det skulle have været fra start, siger Lucas Andersen.

Kampen mod Tjekkiet illustrerede også, hvordan marginalerne endelig tippede Danmarks vej, mener målmand Jeppe Højbjerg.

I de to første EM-kampe måtte han bukke under for italienske og tyske supermål, men mod Tjekkiet dumpede boldene ned på danske fødder på de rigtige tidspunkter.

- Vi har mødt gode hold i de to første kampe, men jeg synes heller ikke, at marginalerne har været med os. Dem skal man have, hvis man skal slå hold som Italien og Tyskland. Marginalerne var mere med os mod Tjekkiet.

- Sejren gør også, at jeg ser mere positivt på EM. Og den siger noget om holdets karakter.

- Man kan ikke altid forvente den store gnist, hvis man er røget ud, men vi lovede hinanden og skyldte hinanden en god præstation efter to fede år sammen, siger Esbjerg-målmanden.

Otte spillere i den danske EM-trup har alderen til at være med på det næste U21-landshold, der påbegynder EM-kvalifikationen efter sommerferien.