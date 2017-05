Pogba: Vi spillede for de dræbte i Manchester

- Ting som disse er forfærdelige og sker over hele verden, i London og i Paris. Vi gik ud og var fokuserede på at vinde for Manchester og for hele landet, siger Paul Pogba.

- Vi spillede for England, vi spillede for Manchester, vi spillede for dem, der blev dræbt.

Selv spillede han en afgørende rolle i finalen mod Ajax, hvor han scorede til 1-0 i første halvleg. Efter pausen sørgede Henrikh Mkhitaryan for, at United fordoblede føringen og stort set lukkede kampen.

Inden kampen blev fløjtet op på Friends Arena, blev der holdt et minuts stilhed for ofrene i Manchester.

Pogbas holdkammerat Juan Mata er ligeledes glad for, at han har været med til at give en positiv gave til sin klubs by.

- Det har været en hård uge for byen Manchester, og vi er meget glade for at kunne vinde for alle de folk, der har lidt som følge af angrebet, siger Mata.

Det er første gang, at Manchester United vinder Europa League.