Mauricio Pochettino mener ikke, at hans mandskab viste styrke til at kæmpe for det engelske mesterskab i nederlaget til Liverpool.

Artiklen: Pochettino: Mit hold bukker under for presset i topstrid

Pochettino: Mit hold bukker under for presset i topstrid

Efter kampen beskyldte han Christian Eriksen og resten af mandskabet for at have bukket under for presset i topstriden.

London-holdet, der ligger på andenpladsen i den bedste engelske fodboldrække, var heldige med blot at være bagud med to mål ved pausen, efter reelt at have været udspillet af et veloplagt Liverpool-hold i første halvleg.

Det er også måden, Tottenham tabte på, der bekymrer Pochettino mest.

- De var bedre end os og fortjener at vinde. Vi begyndte kampen meget sløset, siger Pochettino efter kampen.

Tottenham er nærmeste forfølger til Chelsea i toppen af Premier League. Også i sidste sæson måtte Tottenham spille andenviolin i jagten på Leicester City.

- Hvis du som i dag viser, at du ikke kan håndtere det pres, det kræver at vinde trofæet, så er det svært kæmpe for Premier League-titlen, siger en skuffet Tottenham-manager.

- I de første 45 minutter så man et hold, der ikke er klar til at kæmpe for mesterskabet, tilføjer han.

Målmand og Tottenham-anfører, Hugo Lloris, der var med til at holde holdet inde i kampen med flere redninger i første halvleg, havde ingen undskyldninger efter kampen.

- Det er en stor skuffelse, fordi vi forventede mere i dag. Men Liverpool var meget bedre. Vi tabte kampen, siger han.

Tottenham har nu to uger til at forberede sig til næste kamp i Premier League mod Stoke City.

Mauricio Pochettino vil nu bruge tiden på at gøre status og vende tilbage til den oprindelige målsætning om at slutte i top-fire i Premier League.

Chelsea har søndag muligheden for at bringe sig 12 point foran Tottenham i Premier League, når de møder Burnley på udebane.