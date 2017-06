Pittsburghs mesterhold massakrerer Nashville i NHL-finale

Natten til fredag dansk tid vandt det forsvarende mesterhold 6-0 på hjemmebane over Nashville Predators.

Pittsburgh Penguins er et stort skridt tættere på at genvinde sin titel i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Dermed bringer Pittsburgh sig foran 3-2 i opgør i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Der var reelt set kun et hold på isen fra kampens start.

Efter første periode havde Pittsburgh bragt sig foran 3-0 på mål af Justin Schultz, Bryan Rust og Evgeni Malkin.

Anden periode blev ikke meget bedre for Nashville Predators, der igen måtte indkassere tre scoringer.

Denne gang var det Conor Sheary, Phil Kessel og Ron Hainsey, der stod for at prikke pucken ind bag Nashvilles sidste skanse.

Det var ellers udfordreren fra Nashville Predators, der havde momentum inden kampen.

Med to sejre i træk på henholdsvis 5-1 og 4-1 havde holdet fra Tennessee kæmpet sig tilbage i finaleserien, efter at Pittsburgh havde vundet de første to kampe.

Nashville får en chance for at tvinge serien ud i et syvende og afgørende opgør, når kamp nummer seks finder sted i Nashville natten til mandag.

Hvis Pittsburgh vinder kampen, bliver holdet det første til at vinde NHL to år i træk siden Detroit Red Wings i 1998.