Pittsburgh Penguins vinder Stanley Cup med sene mål

Det er første gang i næsten to årtier, at et hold vinder Stanley Cup-trofæet to år i træk.

Kampen blev afgjort med under to minutter tilbage.

De første to perioder var endt uden mål, men med 85 sekunder tilbage lykkedes det for Patric Hornqvist at få hul på bylden. Og 14 sekunder før slutfløjtet gjorde Carl Hagelin det til 2-0 for Pittsburgh.