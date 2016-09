Peter Schmeichel tvivler på Guardiola-succes i England

Pep Guardiola er en mand, som er vant til at vinde titler. Gennem sine år i både FC Barcelona og Bayern München har den spanske træner høstet triumfer som få, men han kan få svært ved at fortsætte i samme stil i Manchester City.

I et interview med Sky Sports forud for lørdagens Manchester-derby siger Schmeichel:

- Premier League er et fuldstændig anderledes dyr end alle andre i verden. Det bare fortsætter og fortsætter og fortsætter, og du føler, at det aldrig stopper. Selv i marts mangler du stadig 12 kampe, lyder det fra Schmeichel.

Danskeren vogtede selv målet for både Manchester United og Manchester City i sin karriere, og han stiller sig kritisk over for Guardiolas måde at spille fodbold på.

- Han var okay i Bayern München. Jeg er nødt til at nøjes med "okay". Min personlige mening er, at han ændrede et virkelig godt og underholdende hold til at blive mere kedelige at kigge på, mener Schmeichel.

Han anerkender dog, hvad den spanske træner har opnået - især i Barcelona.

- Hvad han præsterede med Barcelona, var fantastisk. Han var heldig at have spillerne til det, men han var også klog i, hvad han foretog sig, siger den danske landsholdslegende.

Men hvor mange mener, at Guardiolas boldbesiddende filosofi er en fryd for øjet at kigge på, så er Peter Schmeichel ikke fan af det.

- Hvor Alex Fergusons førsteprioritet var, at vi skulle score mål - som det er for de fleste trænere - så er det for Pep boldbesiddelse. Han vil have så meget boldbesiddelse som muligt, siger Schmeichel til Sky Sports.