Peter Rosenmeier jagter bordtennisguld ved VM for hold

Den paralympiske guldvinder Peter Rosenmeier og Michal Spicker Jensen går efter sejren, når der for første gang i historien afvikles et særskilt VM for landshold i parabordtennis.

For første gang har de to spillere i klasse seks en realistisk chance for at løbe med sejren.

Tidligere har holdturneringen været afviklet som en del af et samlet VM, hvor klasserne er blevet slået sammen.

Det har kostet for Rosenmeier og skiftende makkere, som har været tvunget til at spille mod konkurrenter fra klasse syv og otte med mindre handicap og mere bevægelighed.

- Vi har været chanceløse under de omstændigheder, så jeg glæder mig meget til dette VM.

- Det er første gang, at vi stiller op under fair konkurrencevilkår og har en realistisk mulighed for at vinde, mener 33-årige Rosenmeier.

Danmark møder i det indledende puljespil England, Chile og hjemmeholdet Slovakiet. De to bedste hold går videre til semifinalerne

Landstræner Christoffer Petersen vurderer, at den danske duo har gode muligheder for at vinde puljen.

- Formen er god hos Peter og Michal, som kun er blevet bedre sammenspillet, siden de vandt EM for hold for to år siden ved at slå englænderne i finalen i Vejle.

- Jeg mener, de har niveauet til at slå alle hernede, hvis de spiller op til deres bedste, siger Christoffer Petersen.

Kampene ved VM spilles som bedst af tre kampe, hvor der først spilles en double og derefter singler.

Danmark indleder onsdag eftermiddag med kampen mod Chile.

VM-turneringen spilles i Bratislava i Slovakiet og slutter med finale på lørdag.