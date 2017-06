Peter Kildemand godkender reservetjans i VM-grandprix

Niels-Kristian Iversen var derimod helt væk lørdag aften og scorede blot tre point i fem starter.

Peter Kildemand vikarierede atter for skadede Nicki Pedersen, og han høstede fremgang i forhold til det seneste grandprix i Letland, hvor det blev til et enkelt point.

- Mit mål var semifinalen, så jeg er fint tilfreds, men det er rigtig ærgerligt at misse finalen. Jeg kørte nogle gode heat i dag, men jeg lavede også noget dårligt undervejs.

- Min speedwaycykel kørte ikke rigtig, som den skulle i mit sidste indledende heat, og jeg skulle nok være hoppet over på en anden i semifinalen, siger Peter Kildemand.

Han hverken købt eller solgt som førstereserve, men han glæder sig over at få chancen.

- Jeg kan bruge det til at vise, at det er det her, jeg rigtig gerne vil. Det er selvfølgelig træls at få besked sent torsdag først, men man må forberede sig så godt, som muligt.

- Det kan også være en fordel, at jeg ikke har VM-point at køre for, da jeg så bare kan køre på dagen og nyde det, siger danskeren.

Niels-Kristian Iversen hang gevaldigt med hovedet efter indsatsen i Prag, hvor han skuffede sig selv dybt.

- Det var noget lort, lød det bramfrit fra Iversen.

- Jeg bøvlede rundt, og der skete intet. Jeg fik ikke bygget fart, og jeg prøvede to forskellige cykler med samme resultat.

- Jeg kan ikke sætte en finger på, hvad der var galt, men jeg var ikke med i løbet, siger Iversen.

Han kan se tilbage på fire VM-grandprixer i sæsonen, hvor der er booket to semifinaler og misset to semifinaler.

- De andre grandprixer har været jævne, hvor det kunne tippe, men i dag var jeg fuldstændig ude af løbet med tre sidstepladser og tre point.

- Det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Det er virkelig skuffende og ringe. Solen står jo nok op i morgen, men jeg er nødt til at gøre et eller andet, siger Iversen.