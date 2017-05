Peter Bonde forbigået af DBU: Jeg blev behandlet skidt

Morten Olsens højre hånd søgte jobbet og var til to jobsamtaler. Men han mener, at den dengang nye DBU-ledelse med direktør Claus Bretton-Meyer for bordenden aldrig var interesseret i ham.

Landsholdets tidligere assistenttræner Peter Bonde blev i 2015 forbigået til et nyopslået job som talentudviklingschef i Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Jeg synes, jeg blev dårligt behandlet af den nye ledelse i DBU, siger Peter Bonde til DR.

- Dette skal ikke lyde som en jammer, men det, jeg var udsat for, var en parodi. Jeg synes ikke, man var ærlig over for mig, fortæller han.

Bonde føler ikke, at jobsamtalerne handlede særlig meget om fodbold. I stedet fik den daværende assistentlandstræner et foredrag om, hvordan DBU-organisationen er bygget op.

- For jeg ville aldrig få det job. Det var aldrig meningen. Det havde de besluttet på forhånd. Jeg havde haft stor respekt, hvis de på forhånd havde sagt, at de havde valgt at gå en anden vej, siger han.

I samtalerne deltog DBU-direktør Bretton-Meyer, trænerudviklingschef Peter Rudbæk og en HR-chef.

- Vi snakkede ikke om ret meget, som kunne være interessant i forhold til det job, Bretton-Meyer og HR-chefen ved ikke noget om fodbold.

- Jeg havde forberedt nogle emner, jeg havde beskæftiget mig med det i lang tid, og jeg vidste, at U-trænerne syntes, det var en god idé, hvis jeg blev chef for dem, fortæller Peter Bonde.

Jobbet gik i stedet til Flemming Berg, der gennem ti år havde arbejdet som scout for Brøndby, FC Nordsjælland og engelske Chelsea.

- Det undrede mig, at de endte op med den talentudviklingschef, de gjorde, siger Peter Bonde.

- Det kan jeg godt tillade mig at sige, når man kigger på hans cv i forhold til, hvilke kriterier man havde opstillet for jobbet på forhånd.

- Nu er jeg faktisk rigtigt glad for, at jeg ikke fik det. For i virkeligheden ville jeg ikke kunnet have manøvrere i det univers med den ledelse.

Den tidligere assistentlandstræner er i dag ansat som kvindetræner på et fodboldakademi i Oure på Fyn.

Til DR afviser DBU-direktør Claus Bretton-Meyer, at Peter Bonde aldrig var i spil til jobbet.

- Jeg kan afvise 100 procent, at der var aftalt noget på forhånd i forhold til det job. Jeg indførte, at alle job skulle slås op, og at der skulle laves jobbeskrivelse, så man kunne få bredest mulige søgning til jobbet, siger Bretton-Meyer til DR.

- Interne kandidater blev stærkt opfordret til at søge, og der var på ingen måde aftalt noget på forhånd. Jeg kan totalt afvise det, siger han.