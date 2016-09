Personlig rekord giver dansk finaleplads ved para-OL

To danske atletikudøvere var i aktion natten mellem lørdag og søndag dansk tid ved OL for handicappede atleter i Rio de Janeiro. Og det var med gode resultater til følge.

- Det var sådan, det skulle være. Det var godt at mærke, at benene er der, og jeg er glad for at være i finalen uden at have givet mig fuldt ud, lyder det fra danskeren.

I optakten har hans fokus været på andre discipliner, hvorfor medaljedrømmene også er stærkt nedtonede. Det betyder dog ikke, at han ikke har ambitioner for finalen.

- Jeg regner ikke med medalje, for jeg har haft fokus på 100 meter og længdespring i mine forberedelser, men jeg vil rigtig gerne under 25 sekunder, siger han.

Også mellemdistanceløberen Christoffer Vienberg havde en god aften på atletikstadion, da han ved sit første para-OL løb sig til en femteplads på 1500 meter i tiden 4 minutter og 26,27 sekunder.

- Jeg er tilfreds med resultatet, men lidt skuffet over min tid, der var et stykke fra mit bedste. Det var en langsom start, men jeg kunne ikke følge med, da de bedste satte turbo på efter 800 meter, siger Vienberg.

Han tager fra Rio med en stor oplevelse i bagagen.

- Det her har været den største oplevelse i mit liv. Jeg har helt sikkert fået mod på mere, siger han.