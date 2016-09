Pernille Blume om lækage: Det er forfærdeligt

Den danske OL-guldvinder er såret over, at en hackergruppe har lækket fortrolige oplysninger om hende.

Det har rystet Pernille Blume, at fortrolige oplysninger om hendes medicinindtag er blevet lækket hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Det fortæller den danske svømmer til DR.

- Det er forfærdeligt at blive associeret med doping på den måde. Jeg er såret, for det har intet med mig at gøre, og jeg synes også, at det er synd for de andre atleter, der er i samme båd som mig, siger hun.