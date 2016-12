Paul Gascoigne blev indlagt efter druk på hotel

Den tidligere fodboldstjerne blev indlagt på et hospital efter en druktur på et hotel i det østlige London.

Vidner beskriver, at 49-årige Gascoigne generede andre hotelgæster ved blandt andet at optræde racistisk, kaste rundt med penge og befamle flere kvinder, før politiet dukkede op.

Ifølge AFP beretter britiske medier, at Gascoigne tirsdag aften var involveret i en alkoholpræget episode på et hotel i London.

Politiet bekræfter, at man blev tilkaldt til uroligheder på et hotel i den østlige del af London tirsdag aften, hvor en 49-årig mand blev bragt til et hospital med hovedskader.

Paul Gascoignes talsmand, Terry Baker, siger til avisen Daily Mirror, at Gascoigne ikke er arresteret, og at han er på vej hjem.

Politiet bekræfter, at Gascoignes tilstand er stabil, og at man fortsat foretager afhøringer i sagen.

Et vidne skriver på Twitter, at Gascoigne "var meget fuld", og at den tidligere fodboldprofil blev sparket, så han faldt ned ad nogle trapper.

Gascoigne blev senest idømt en bøde på 8600 kroner i september for en racistisk vittighed, som han fortalte i forbindelse med en optræden i et show.

Paul Gascoigne betragtes af mange som en af Englands mest talentfulde spillere.

Han opnåede 57 landskampe for England og spillede for klubberne Newcastle, Tottenham og Lazio, da karrieren var på sit højeste.

Paul Gascoigne stoppede som professionel fodboldspiller i 2004 og har siden kæmpet med sit alkoholmisbrug.