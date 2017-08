Patriots-stjerne misser NFL-sæsonen med knæskade

New England Patriots' forhåbninger om at gentage Super Bowl-triumfen fra sidste sæson har lidt et alvorligt knæk.

Julian Edelman blev skadet fredag aften, da Patriots spillede en testkamp mod Detroit Lions i den såkaldte preseason. Skanninger lørdag har vist, at det er en korsbåndsskade, der har ramt den 31-årige stjernereceiver.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Edelman har de seneste år været en af de vigtigste spillere på Patriots-mandskabet, der sidste sæson vandt Super Bowl 51 i overtid efter en dramatisk finale mod Atlanta Falcons.

Over de seneste fire sæsoner har Julian Edelman været et af quarterback Tom Bradys foretrukne våben i angrebet, hvor han i perioden har grebet 356 bolde for 3826 yards og 20 touchdowns.

Skaden har fået både medspillere og modstandere til at sende sympati i retning mod den vellidte receiver. Blandt andre skriver Seattle Seahawks' cornerback Richard Sherman på Twitter:

- Øv, hader at se sådan noget ske. Jeg beder til, at han kommer sig hurtigt. Han arbejder hårdt og er et fantastisk konkurrencemenneske.

Den kommende NFL-sæson begynder torsdag 7. september, hvor netop New England Patriots tager imod Kansas City Chiefs.