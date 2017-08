Paris overvejer at tilføje e-sport til OL-programmet

Arrangøren bliver efter alt at dømme Paris, og vicepræsidenten i byens olympiske komité, Tony Estanguet, siger, at e-sport er på radaren.

En støt stigende interesse verden over får nu arrangørerne af de olympiske lege i 2024 til at overveje at tilføje e-sport til programmet.

- Vi bliver nødt til at se på det, for vi kan ikke bare sige: "Det er ikke noget for os. Det er ikke OL", siger Tony Estanguet til nyhedsbureauet AP.

- Ungdommen er interesseret i e-sport og lignende. Så lad os kigge på det. Lad os mødes med dem og se, om vi kan komme til enighed, lyder det.

Programmet for OL bliver formet i 2019 og færdiggjort af Den Olympiske Komité (IOC) umiddelbart efter legene i Tokyo i 2020.

- Jeg synes, det er spændende at snakke med IOC og med e-sportsfamilien for at forstå, hvorfor det er blevet sådan en succes, siger Tony Estanguet.

Paris er ikke officielt valgt som værtsby for legene i 2024, men da Los Angeles er gået med til at holde OL i 2028, og de øvrige kandidater har trukket sig, er Paris eneste tilbageværende bud på en værtsby i 2024.

Paris vælges officielt som værtsby i Lima i september.

- Vi skal bruge noget tid efter IOC-mødet i september til at snakke med nye folk og interessenter. Og IOC kommer til at have det sidste ord i forhold til at få e-sport på programmet, siger Tony Estanguet.