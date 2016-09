Paradressurrytterne kommer flot i gang i Rio

De danske paradressurryttere er opsatte på at kæmpe for medaljer til Danmark, og det begyndte ganske stabilt.

Sidste danske rytter er Caroline Cecilie Nielsen, som skal ride tirsdag, hvor der også tages hul på anden og sidste del af holdkonkurrencen samt kampen om det første sæt individuelle medaljer.

Den firedobbelte PL-medaljetager Annika Lykke Dalskov Risum og hesten Aros A Fenris leverede et fint program til 70,132 procent, der udløste en fjerdeplads i klassen.

- Jeg er bare så glad og lettet. Aros A Fenris gjorde det fantastisk, og jeg nød virkelig vores tur. Samtidig er det bare helt vildt skønt at have første ridt overstået. Nu er vi i gang, siger Annika Lykke Dalskov Risum.

Susanne Jensby Sunesen deltog i samme klasse, og sammen med hesten Thys Ques Faire leverede hun også et stabilt resultat på 70,158 procent og en tredjeplads i klassen.

- Jeg havde en rigtig god følelse, og jeg er meget tilfreds med vores præstation, selv om jeg godt kunne have tænkt mig, at scoren var endnu bedre.

- Jeg nyder virkelig at være her og at være en del af det her danske hold, siger Susanne Jensby Sunesen.

PL-debutant Stinna Tange Kaastrup og hesten Smarties blev efter deres program noteret for scoren 71,680 procent.

- Det var så dejligt at komme godt i gang. Jeg ville godt have haft lidt mere power på, men samlet set kan jeg kun være glad. Det var mit første ridt ved et PL, og nu er jeg klar til at bygge videre på den oplevelse, fortæller Stinna Tange Kaastrup.

Tirsdag rider den sidste danske rytter, Caroline Cecilie Nielsen.