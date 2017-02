Para-atleter finder nye veje til støtte

I sidste uge blev Rosenmeier hædret som årets parasportsudøver, og her var ekstasen erstattet af et mere alvorligt budskab.

I 2017 er støtten fra Team Danmark skåret ned med 155.000 kroner, så den falder fra 1,8 til 1,645 millioner kroner.

Rosenmeier mener, det er den forkerte retning at gå, hvis Danmark skal hente flere medaljer ved de paralympiske lege i Tokyo i 2020.

- Flere midler skaber flere medaljer. Det er ligesom superligafodbold. Jo flere penge du har, jo mere vinder du. Sådan er det.

- Jeg havde helt sikkert ikke vundet de medaljer, jeg har uden støtte. Alt, hvad der er foregået siden 2009 og frem til i dag, er udelukkende baseret på penge.

- Det, at jeg har kunnet kombinere min træning med et arbejde, der ikke stiller alt for mange spørgsmål, har gjort, at jeg kan eksistere i begge verdener samtidig, siger Rosenmeier, der har vundet PL-medaljer i Athen, Beijing, London og Rio.

Han blev i 2009 ansat som fundraisingansvarlig i Parasport Danmark og kan se, at der skal arbejdes for pengene for at komme op på niveau med rask-idrætten.

- Vi får stadig markant mindre penge, end hvad en tilsvarende atlet får i friskidrætten, og det vil jeg gerne være med til at flytte på. Men det tager tid, siger han.

Lone Hansen, direktør i Team Danmark, erkender, at det generelt er et år, hvor der mangler midler.

- Det er en ny periode, og vi forsøger at få den økonomiske støtte til at række så langt som muligt ud fra de behov, specialforbund og atleter har.

- Vi behandler alle forbund ligeværdigt, men vi mangler ressourcer, fordi det er et rigtigt stramt år.

- Vi må se i øjnene, at vi har svært ved at følge med den internationale udvikling, og vores konkurrenceevne kommer under stort pres de kommende år, siger Lone Hansen.

Hun påpeger, at selv om støtten er lavere i år end i 2016, så er støtten til parasporten øget med en million kroner over de foregående fire år.

Team Danmark-direktøren ser gerne, at forbundet selv finder private sponsorer, som kan hjælpe.

- Sponsorer er helt klart nødvendige for at holde konkurrenceevnen, siger hun.

Direktør i Parasport Danmark Niels Christiansen glæder sig over, at Elsass Fonden i onsdags valgte at blive den tredje hovedsponsor, som lægger en million kroner over de næste fire år.

- Vi får 1,6 millioner fra Team Danmark, men vi får tre millioner alene fra de tre hovedsponsorer i år. Så vi kan klare os selv.

- Vi har også mange mindre sponsorer, så vores sponsorstøtte er i hvert fald tre gange så stor som Team Danmarks støtte, siger direktøren.

Nick Elsass, der er bestyrelsesformand i Elsass Fonden, som arbejder for bedre vilkår for mennesker med spastisk lammelse, har en advarsel.

- Det politiske signal, vi sender, må ikke være en erstatning. Vores fond er et supplement og ikke en erstatning.

- Vi skal ikke ud og gøre samfundsopgaver. Vi skal ud at hjælpe nogen, der har det svært, til at få et ordentligt skub fremad, fordi det giver en afsmittende effekt, siger Nick Elsass.

Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark, er bekymret over faldet i støtte fra Team Danmark.

- Det er rigtigt ærgerligt, vi har en nedgang. Det bekymrer vores atleter.

- Vi mangler penge. Og så må vi selv gå ud og prøve at skaffe nogle af de midler, som Team Danmark ikke har kunnet dække i første omgang, siger han.

Elitechefen ville gerne tilbyde flere træningssamlinger, deltage i flere internationale stævner og løfte flere af de deltidsansatte trænere op på fuldtid.

- Helt derude blinker Tokyo. Vi tog syv medaljer i Rio, og vi vil gerne løfte det yderligere.

- Grundlæggende er det økonomiske fundament fuldstændig afgørende. Vi vil gerne give vores atleter et tilbud, som matcher det, OL-atleterne får, når de forbereder sig til legene.

- Vi vil også gerne matche vores nordiske paralympiske kolleger. Der halser vi efter Norge og Sverige. De har en helt anden økonomi, end vi har, siger elitechefen.