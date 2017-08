Overtroiske EM-kvinder har skøre ritualer

Den værste er Sanne Troelsgaard, der skal være den sidste, som forlader holdbussen. Hun skal også have to lag tøj inde under kamptrøjen, og venstre strømpe bliver trukket op over knæet.

Derudover skal hendes shorts foldes op under et par indershorts, og venstre ærme bliver også foldet.

- Jeg har en hel del ting. Det har jeg haft lige siden, at jeg var lille, siger Sanne Troelsgaard.

Hun missede et af sine mange ritualer i Danmarks hidtil eneste nederlag under EM. Det var gruppekampen mod de hollandske værter, der slog danskerne 1-0.

- Jeg skal være den sidste, der forlader bussen. Det er meget vigtigt.

- Mod Holland så jeg ikke, at vores holdleder sad oppe foran. Og da jeg først var gået ud, tænkte jeg ikke, at det ville hjælpe at gå tilbage. Men det var derfor, at vi tabte, siger Troelsgaard.

Når den 28-årige midtbanespiller kommer ind i omklædningsrummet, skal hun sidde imellem de to holdkammerater, Katrine Veje og Theresa Nielsen.

Ritualerne giver også lidt problemer. Under kampene er det ikke alle dommere, der tillader, at Sanne Troelsgaard folder shorts og det ene ærme.

- Så går jeg hen og smiler lidt. Jeg får stort set altid lov til det, siger hun.

- Der er folk, der spørger mig, om jeg ikke har for mange ting at holde styr på. Men jeg tænker ikke over det. Det er bare noget, jeg gør, og det er en del af mig, forklarer Troelsgaard.

Line Røddik har i mere end ti år malet sine negle. Det bringer den 29-årige midterforsvarer held.

- Det startede på U17- eller U19-landsholdet på en træningslejr.

- Jeg malede flag på mine negle før kampene, og så blev det en tradition. Men det med flagene var et stort projekt, så det kunne jeg ikke blive ved med, siger Røddik.

I dag går hun kun på banen med rødfarvede negle. To gange har hun glemt det, og så er det gået grueligt galt.

- Det var på U19-landsholdet. Den ene gang vred jeg om på min ankel i en tackling og var ude i flere måneder. Den anden gang tabte vi 0-5 i en kamp mod U17-landsholdet, siger hun.

- Nu er det et fast ritual, som jeg ikke tør lade være med at gøre, fastslår hun.

- Men nogle gange er det lidt besværligt, for det er blevet til, at jeg skal lægge den på om morgenen på kampdagen.

- Det skal nå at tørre, og da vi forleden mødte Tyskland, spillede vi tidligt. Så jeg skulle have neglelakken fjernet om aftenen for at få nyt på om morgenen, siger Røddik.

Matchvinderen i kvartfinalesejren over Tyskland, Theresa Nielsen, kan kun spille med nummer 8 på ryggen.

Højrebacken har tatoveret tallet to steder på kroppen, og da hun i vinter skiftede fra Brøndby til norske Vålerenga, var det et krav, at hun fik rygnummer 8.

- Jeg har altid spillet med nummer 8, og det gjorde min far også. Når jeg har skiftet klubber, så har jeg fået nummer 8, og så er det blevet mere og mere vigtigt for mig.

- Så jeg psyker mig selv til, at det ender rigtig galt, hvis ikke jeg har nummer 8, siger Theresa Nielsen.

- Jeg tror ikke, at jeg ville turde at spille med et andet nummer. Jeg er bange for, at der vil ske et eller andet. Jeg vil helt sikkert ikke spille godt. Jeg tør ikke løbe den chance, fastslår hun.

Det danske landshold møder på torsdag Østrig i EM-semifinalen, der spilles i Breda. Der er kampstart klokken 18.

I den anden semifinale står de hollandske værter over for England.