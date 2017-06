Overtidsmål fra midterlinjen sikrer Sverige vital sejr

Det lignede ellers en pointdeling, hvilket ville passe franskmændene fint, men i overtiden gik det helt galt for Tottenham-målmand Hugo Lloris i det franske bur.

Sveriges fodboldlandshold er kommet et godt stykke nærmere kvalifikation til VM i fodbold, da holdet på fuldstændig vanvittig vis vandt med 2-1 over Frankrig i Stockholm.

Målmanden havde bolden og blev jagtet af en svensk angriber. Langt væk fra sin plads i målet valgte han at sparke bolden i blinde op ad banen, og præcis på midterlinjen havnede bolden hos Ola Toivonen.

Han takkede for foræringen ved at sparke bolden ned i det tomme mål.

Frankrig nåede kun at give bolden op, inden dommeren fløjtede kampen af.

Med den sene sejr overtager svenskerne gruppens førsteplads, som giver direkte adgang til VM i Rusland. Svenskerne har ligesom Frankrig 13 point efter seks kampe, men er bedst indbyrdes.

Olivier Giroud gjorde ellers sit til at brage Frankrig på VM-kurs i slutningen af første halvleg med et perlemål.

Kort for inden havde han brændt en stor chance, men der var ingen tvivl om afslutningskvaliteten, da han bankede bolden i målhjørnet fra en spids vinkel - en skarp kandidat til VM-kvalifikationens bedste mål.

Svenskerne nåede at få svaret tilbage inden pausen. Et indlæg fra FCK's Ludwig Augustinsson strøg hele vejen gennem feltet, og bolden faldt ned foran Jimmy Durmaz, som tordnede udligningen i mål med venstrebenet.

I anden halvleg var FCK-keeper Robin Olsen igen chanceløs i svenskernes mål, men heldigvis for Olsen og Sverige sneg Paul Pogbas drøn sig akkurat forbi målrammen.

I den modsatte ende var svenskerne også ved at blive farlige med afslutninger fra Jakob Johansson og Emil Forsberg, men afslutningerne manglede det sidste for at volde målmand Hugo Lloris problemer.

Problemer fik han dog skabt for sig selv i overtiden, og så endte Sverige med at vinde en vital sejr.

I gruppens to andre kampe var der både en pligtsejr og en overraskelse.

Holland vandt stensikkert med 5-0 over Luxembourg og ligger på tredjepladsen i gruppen med tre point op til Sverige og Frankrig.

Arjen Robben åbnede målscoringen for "Oranje", og inden pausen havde Wesley Sneijder gjort det til 2-0. I løbet af anden halvleg blev det så vekslet til hollandsk storsejr.

Bulgarien forspildte til gengæld en god mulighed for at gøre sig gældende i VM-kapløbet, da holdet tabte 1-2 i Hviderusland. Bulgarerne har et point op til Holland.

Der resterer fire spillerunder.