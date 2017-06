Overrasket Lasse Norman øjner bjergtriumf i Schweiz

Efter etaper med stigninger uden for kategori både torsdag og fredag er Aqua Blue Sport-rytteren overrasket over, at han har formået at bevare føringen.

- Klassementsfavoritterne er åbenbart gode til at dele bjergpointene imellem sig, og jeg står stadigvæk i den blå trøje. Det er en rigtig stor overraskelse, og det gør mig sgu lidt glad, siger Lasse Norman Hansen til TV2 Sport.

Fredagens 7. etape havde en afsluttende stigning til Sölden i Østrig, en stigning der var uden for kategori.

Her kørte Lasse Norman Hansen stille og roligt op.

Lørdag venter næstsidste etape i kuperet terræn, inden Schweiz Rundt slutter søndag med en enkeltstart.

Lasse Norman Hansen, der erobrede bjergtrøjen på 2. etape efter at have været lang tid i udbrud, forventer, at han kommer til at kæmpe om at beholde bjergtrøjen.

- Jeg kan på ingen måde tage det mere roligt i morgen, da jeg stadig kun fører med et point.

- Jeg skal ud og vinde bjergtrøjen i morgen, og jeg kan kun tabe den fra nu af, siger danskeren.